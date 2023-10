Les sens en éveil Musée Archéologique de Viuz-Faverges Faverges-Seythenex, 13 mai 2023, Faverges-Seythenex.

Les sens en éveil Samedi 13 mai, 18h00 Musée Archéologique de Viuz-Faverges Entrée Libre

Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc et l’équipe de bénévoles du musée archéologique vous proposent un voyage dans l’antiquité et vous invitent à utiliser vos 5 sens pour une visite pas comme les autres !

L’ouïe : Un fond sonore romain accompagnera votre découverte des collections.

L’odorat : Saurez-vous reconnaître les parfums typiques ?

Le toucher : Saurez-vous reconnaître les matières ou les objets ?

La vue : Saurez-vous décrypter les mystères (signatures et estampilles, chiffres, symboles…)

Le goût : Connaissez-vous les recettes d’Apicius ?

Les ateliers auront lieu toutes les heures.

Bien entendu, vous pourrez accéder au musée en visite libre tout au long de la soirée.

A mi-chemin entre Annecy et Albertville, le musée archéologique de Viuz-Faverges est constitué de trois salles présentant un abondant matériel provenant de découvertes anciennes, de fouilles et prospections récentes dans la région.

Ces objets, du plus banal au plus sophistiqué, nous font revivre les moments forts de l’occupation humaine du Néolithique au XVIIIe siècle dans le canton de Faverges. Haches en pierre polie, parures de bronze ou d’ambre, bijoux, monnaies, poteries, outils, chaudron en sont le témoignage.

A proximité se trouve l’église Saint Jean-Baptiste de Viuz, dont l’histoire remonte à l’époque paléochrétienne : les vestiges d’un bâtiment romain du Ier siècle et de trois églises des VI, VIII et Xes siècles sont visibles dans la crypte archéologique. L’édifice actuel est composé d’un chœur roman du XIIe siècle orné de chapiteaux en molasse verte décorés de fleurs d’eau et de stalles baroques de 1696. Les fonts baptismaux datent eux aussi du XVIIe, quant à la nef et aux collatéraux, ils sont de style néoclassique.

Le tout forme un ensemble exceptionnel unique en Savoie Parking. Musée accessible dans sa totalité aux personnes à mobilité réduite avec place de parking réservée et toilettes aménagées. Possibilité de venir avec la ligne de bus 51. Arrêt à 800 m du musée. Proximité voie verte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Amis de Viuz-Faverges