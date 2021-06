Penmarch Penmarch Finistère, Penmarc'h Musée archéologique de plein air Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Musée archéologique de plein air Penmarch, 15 septembre 2021-15 septembre 2021, Penmarch. Musée archéologique de plein air 2021-09-15 17:00:00 – 2021-09-15 18:15:00 rue du Musée de la Préhistoire Parking Musée de la Préhistoire

Penmarch Finistère Un atelier « musée de plein air » pour toute la famille. Un voyage expérimental pour partir sur la trace des hommes de la Préhistoire grâce à de nombreuses pièces archéologiques et reconstitutions pour chasser, semer, faire du feu et honorer les Hommes de ces lointaines époques.

detente.decouvertes@gmail.com +33 6 24 91 22 34

RDV 15 minutes avant l'horaire de départ, sur le parking devant le Musée de la Préhistoire

