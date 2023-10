Atelier vitrail Musée archéologique de Martizay Martizay, 13 mai 2023, Martizay.

Atelier vitrail Samedi 13 mai, 19h30 Musée archéologique de Martizay Entrée libre

A partir d’un motif de leur choix, les participants procèdent par découpage-collage de papier vitrail.

Musée archéologique de Martizay 14 place de l'église, 36220 Martizay Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire Laissez-vous transporter dans le passé, sur les bords de la Claise, pour partager la vie des premiers habitants de Martizay : les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique ont parcouru ces terres, les agriculteurs du Néolithique s'y sont installés, puis, il y a 2000 ans, bien avant que ne naisse le bourg de Martizay, les Gallo-Romains y ont construit une grande villa.

Les fragments de ses décors peints suscitent l’émotion : sur un fond rouge ou blanc, les peintres avaient parsemé les murs de masques, de feuillages, d’oiseaux et d’ombelles. Laissez vous entraîner à la découverte des techniques des artisans de l’Antiquité et de celles des archéologues d’aujourd’hui qui, patiemment, retrouvent les pièces manquantes et reconstituent le puzzle du décor disparu…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

©Musée archéologique de Martizay