visite libre de l'exposition Ils Sont Food Ces Romains

16 et 17 septembre

Musée archéologique de l'Oise Vendeuil-Caply

Que mangeait-t-on à Vendeuil-Caply il y a 2000 ans ?

Partez à la découverte de l’alimentation romaine en Gaule du Nord.

La reconstitution d’un thermopolium (fast food antique) permettra aux visiteurs d’ouvrir des pots et des amphores, sentir les odeurs des aliments en cours de préparation.

Musée archéologique de l'Oise
Les Marmousets – 60120 Vendeuil-Caply
Vendeuil-Caply
60120 Oise
Hauts-de-France

03 64 58 80 00
http://www.m-a-o.org

Le musée archéologique de l'Oise est riche du mobilier découvert pendant 30 années de recherches sur l'agglomération gallo-romaine de Vendeuil-Caply (objets de la vie quotidienne, sculptures, peintures murales…). Le Centre de Conservation et d'Étude, structure dépendant du Service régional de l'archéologie, comprend des réserves pour le mobilier archéologique, une zone de travail sur les objets, un centre de documentation. Associé au musée, il permet la mutualisation des moyens et des compétences pour la conservation, l'étude, l'accessibilité aux chercheurs, la valorisation scientifique de ces mobiliers issus des opérations d'archéologie préventive.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

