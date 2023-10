Cet évènement est passé Visite surprise et participative sur les femmes du Musée Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu Cavaillon Catégories d’Évènement: cavaillon

Vaucluse Visite surprise et participative sur les femmes du Musée Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu Cavaillon, 13 mai 2023, Cavaillon. Visite surprise et participative sur les femmes du Musée Samedi 13 mai, 19h00 Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu Entrée libre 19e édition de la Nuit des Musées

Visite suprise et participative autour des « femmes du Musée ».

Du crâne de « Charlotte », cette femme du Néolithique à la fondatrice du musée, Marie-Thérèse Jouve, de sainte Marthe à Agrippine en passant par les Amazones, de nombreuses femmes au profil très différents seront évoquées. Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu 287 Grand’Rue 84300 CAVAILLON Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 72 26 86 https://www.cavaillon.fr Tout près de la Porte d’Avignon, vestige des anciens remparts de la ville, la chapelle de l’hôtel-Dieu et sa magnifique façade baroque (1755) accueillent les collections archéologiques du territoire depuis 1907.

Des premières installations préhistoriques du Luberon occidental et de la colline Saint-Jacques qui surplombe Cavaillon jusqu’à l’époque moderne dont la chapelle est l’un des plus beaux marqueurs, le parcours chemine à travers l’histoire de la cité. De ses origines, un exceptionnel ensemble d’inscriptions gallo-grecques témoigne des liens privilégiés qui unissaient la ville cavare naissante à la cité grecque de Marseille, tandis que la tête d’Agrippine symbolise l’intégration de Cavaillon au cœur de l’Empire romain. Parking Saint-Julien (disque bleu) / Parking Gambetta ; Accès PMR seulement au RDC du Musée archéologique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00 ©Service Patrimoine et Musées de la ville de Cavaillon Détails Catégories d’Évènement: cavaillon, Vaucluse Autres Lieu Musée archéologique de l'Hôtel-Dieu Adresse 287 Grand'Rue 84300 CAVAILLON Ville Cavaillon Departement Vaucluse Age max 99 Lieu Ville Musée archéologique de l'Hôtel-Dieu Cavaillon latitude longitude 43.838999;5.037899

Musée archéologique de l'Hôtel-Dieu Cavaillon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cavaillon/