Parcours conté dans les collections du musée 16 et 17 septembre Musée archéologique de Lectoure Gratuit. Entrée libre. Informations : 05 62 68 55 19 ou 06 32 19 02 94.

Découvrez nos collections autrement !

Plongez dans un voyage imaginaire à travers le temps au cœur des objets et des collections gallo-romaines en compagnie d’Agnès Le Part, conteuse hors pair. L’histoire, la vie quotidienne, les rites et la mythologie prendront vie à travers ses récits lors des visites contées organisées tout au long du week-end à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Une balade d’une heure riche en découvertes vous attend.

Deux créneaux horaires sont disponibles, l’un le samedi et l’autre le dimanche après-midi.

Ne manquez pas cette occasion unique !

Le musée archéologique de Lectoure est installé dans le cadre remarquable des caves voûtées de l'hôtel de ville. Présentant des ensembles d'archéologie gallo-romaine, trouvés sur le site même de la ville antique, ils se distinguent par une collection d'altars dits « tauroboliques » du IIe et IIIe siècle. Des objets et documents d'époque gauloise et médiévale complètent la présentation.

©CDPM32/Flaran, Musée archéologique de Lectoure