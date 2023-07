Exploration botanique : les jardins de Rochefort à travers les siècles Musée archéologique de la Vieille Paroisse Rochefort, 16 septembre 2023, Rochefort.

En plus de ses collections archéologiques permanentes, la Société de Géographie de Rochefort présente une nouvelle exposition intitulée : « Les Jardins de Rochefort du XVIIe siècle à nos jours ».

Ce thème des jardins revêt une importance particulière aujourd’hui, à une époque où l’écologie, le réchauffement climatique et l’alimentation deviennent des préoccupations majeures pour l’avenir de la planète et de l’humanité. À travers 17 panneaux, l’exposition analyse la diversité des jardins, leurs créations, évolutions, disparitions et changements d’affectation, mettant en évidence l’importance des jardins nourriciers et les enjeux qu’ils ont toujours représentés.

Les photographies de Céline Vomiero, exposées au cœur de l’espace muséographique, enrichissent l’illustration des jardins contemporains.

Musée archéologique de la Vieille Paroisse 9 avenue Jean-Baptiste Rochambeau, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 87 50 91 http://www.socgeo-rochefort.fr Le musée archéologique est installé dans l’ancienne église romane Notre-Dame, appelée Vieille Paroisse, et géré par la Société de Géographie de Rochefort. Il présente une exposition permanente des collections issues des fouilles archéologiques réalisées dans la région, de la Préhistoire au XVIIIe siècle.

