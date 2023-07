L’Archéobus : visite itinérante en terre arverne Musée archéologique de la bataille de Gergovie La Roche-Blanche, 17 septembre 2023, La Roche-Blanche.

L’Archéobus : visite itinérante en terre arverne Dimanche 17 septembre, 09h00 Musée archéologique de la bataille de Gergovie 10€ par personne

Cette navette archéologique vous mènera sur le territoire des Arvernes à l’époque gauloise, de Gergovie à l’oppidum de Corent en passant par les camps de César et Gondole, le tout commenté par un guide-conférencier.

Musée archéologique de la bataille de Gergovie Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l'unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules.

Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

