Visite guidée à la lampe torche Musée archéologique de la bataille de Gergovie La Roche-Blanche, 13 mai 2023, La Roche-Blanche.

Visite guidée à la lampe torche Samedi 13 mai, 20h30, 22h30 Musée archéologique de la bataille de Gergovie Tarifs : 8€ plein, 6€ réduit, gratuit moins de 6 ans et titulaire du pass annuel du musée / 20 personnes maxi par séance

Venez découvrir le musée de Gergovie sous une autre lumière, quand la nuit tombe et le silence se fait, à travers une visite guidée nocturne à la torche électrique. Une déambulation exceptionnelle pour percer les secrets archéologiques de Gergovie, jusqu’aux douze coups de minuit…

Lors d’une visite à deux voix, les guides du musée proposeront des focus sur une sélection d’objets emblématiques de l’exposition permanente, alternant entre des lectures de textes antiques évoquant ces vestiges et leur présentation à la lumière des dernières découvertes archéologiques.

Musée archéologique de la bataille de Gergovie Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l'unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules.

Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’oppidum de Gergovie est protégé au titre des monuments historiques

©Valentin Uta – Musée de Gergovie