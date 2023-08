ESCAPE GAME Musée archéologique de l’ hôtel dieu Cavaillon, 16 septembre 2023, Cavaillon.

ESCAPE GAME 16 et 17 septembre Musée archéologique de l’ hôtel dieu Sur inscription

Partez à la recherche de l’Artefact égaré…

Escape Game : sessions à 11h, 15h ou 16h30

Pour les + de 16 ans uniquement (Minimum 3 personnes).

Gratuit.

Inscription obligatoire auprès du service du Patrimoine et des Musées

Attention, pas d’accès aux P.M.R

Musée archéologique de l’ hôtel dieu Porte d’Avignon, 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 72 26 86 http://www.cavaillon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490722686 »}, {« type »: « email », « value »: « a.lopez@ville-cavaillon.fr »}] Le corps d’entrée et la chapelle de l’Hôtel-Dieu ont été construits en 1755. Collections archéologiques autour de la préhistoire du Luberon occidental et de l’histoire de Cavaillon de l’antiquité à l’époque moderne. Expositions temporaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Service Patrimoine et Musées