Table de médiation « Qu'est-ce que c'est ? » au musée archéologique Musée archéologique de Dijon, 13 mai 2023, Dijon. Table de médiation « Qu'est-ce que c'est ? » au musée archéologique Samedi 13 mai, 21h30 Musée archéologique de Dijon

Au fil des siècles, certains objets d’autrefois sont tombés dans l’oubli. Certains nous semblent aujourd’hui très insolites. Venez essayer de retrouver leur nom et leur fonction autour d’un petit jeu. À partir de 21h30 – Rendez-vous dans le dortoir des Bénédictins (1er étage) Musée archéologique de Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon, Côte-d’or Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 83 70 http://www.dijon.fr Présentation d’un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne de la Préhistoire au Moyen-Âge. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

