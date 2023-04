Concert « Music for two – Une viole et un violon dans l’Angleterre du XVIIe siècle » au musée archéologique Musée archéologique de Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Concert « Music for two – Une viole et un violon dans l’Angleterre du XVIIe siècle » au musée archéologique Musée archéologique de Dijon, 13 mai 2023, Dijon. Concert « Music for two – Une viole et un violon dans l’Angleterre du XVIIe siècle » au musée archéologique Samedi 13 mai, 20h30 Musée archéologique de Dijon Entrée libre Music for two – Une viole et un violon dans l’Angleterre du XVIIe siècle

Le Duo Coloquintes puise dans le répertoire virtuose des virginalistes anglais, et propose des transcriptions inédites de ce répertoire initialement écrit pour clavier. La quasi-intégralité des œuvres choisies est extraite d’une compilation, le recueil Fitzwilliam Virginal Book. Celui-ci, conservé au Fitzwilliam Museum de Cambridge, réunit près de trois cents musiques écrites par différents auteurs pour être jouées sur un virginal à la Cour élisabéthaine puis à la maison Stuart. La diversité et la qualité des œuvres ont inspiré le duo pour les transcrire et ainsi en découvrir de nouvelles couleurs.

Avec le Duo Coloquintes À 20h30 (Durée 1h) – Dortoir des Bénédictins (1er étage) Musée archéologique de Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon, Côte-d’or Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 83 70 http://www.dijon.fr Présentation d’un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne de la Préhistoire au Moyen-Âge. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 © Emmanuelle Huteau

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée archéologique de Dijon Adresse 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon, Côte-d'or Ville Dijon Departement Côte-d'Or Age max 99 Lieu Ville Musée archéologique de Dijon Dijon

Musée archéologique de Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Concert « Music for two – Une viole et un violon dans l’Angleterre du XVIIe siècle » au musée archéologique Musée archéologique de Dijon 2023-05-13 was last modified: by Concert « Music for two – Une viole et un violon dans l’Angleterre du XVIIe siècle » au musée archéologique Musée archéologique de Dijon Musée archéologique de Dijon 13 mai 2023 Dijon Musée archéologique de Dijon Dijon

Dijon Côte-d'Or