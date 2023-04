Atelier d’arts plastiques au musée archéologique Musée archéologique de Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Atelier d’arts plastiques au musée archéologique Musée archéologique de Dijon, 13 mai 2023, Dijon. Atelier d’arts plastiques au musée archéologique Samedi 13 mai, 20h00 Musée archéologique de Dijon Entrée libre De la mosaïque au pixel art

Atelier participatif pour une composition en couleur, découpage et collage : une juxtaposition de petits carrés joyeusement associés ! Cet atelier fait écho à la réalisation en mosaïque présentée ce soir dans le cadre du projet La classe, l’œuvre ! En continu – Atelier des enfants, 2e étage Musée archéologique de Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon, Côte-d’or Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 83 70 http://www.dijon.fr Présentation d’un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne de la Préhistoire au Moyen-Âge. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

