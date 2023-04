La classe, l’œuvre ! – La mosaïque antique Musée archéologique de Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

La classe, l’œuvre ! – La mosaïque antique Musée archéologique de Dijon, 13 mai 2023, Dijon. La classe, l’œuvre ! – La mosaïque antique Samedi 13 mai, 20h00 Musée archéologique de Dijon Entrée libre La mosaïque antique

“Assemblage de pierres qui appartient aux Muses” : telle était l’expression utilisée par les Grecs et les Romains pour désigner ce type de décor. Laissez-vous guider par les élèves de CE2 de l’école du Nord de Dijon afin de découvrir cette technique de décoration et admirer leurs créations en mosaïque ici réunies en une œuvre collective. En continu, avec l’intervention des élèves de 20h à 21h30 – Salle Martin (2e étage) Musée archéologique de Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon, Côte-d’or Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 83 70 http://www.dijon.fr Présentation d’un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne de la Préhistoire au Moyen-Âge. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © Fanny Lallemant-Paulik

