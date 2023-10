Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » Musée archéologique de Civaux Civaux, 13 juillet 2023, Civaux.

Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » 13 juillet – 29 décembre Musée archéologique de Civaux Gratuit. Inscription recommandée.

À Civaux, une vieille légende raconte qu’un riche propriétaire romain aurait caché son trésor à l’arrivée des terribles guerriers wisigoths : six magnifiques statuettes de veaux en or. À travers des énigmes captivantes, participez à une série de questions pour retrouver ce trésor tant convoité ! Des activités manuelles accompagneront votre quête, faisant de cette expérience un moment ludique à partager en famille.

Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 48 34 61 https://musee-civaux.fr https://fr-fr.facebook.com/musee.civaux/ [{« type »: « email », « value »: « musee.civaux@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 48 34 61 »}] De la Préhistoire à la fin du Moyen Âge, le musée archéologique retrace l’histoire du patrimoine de la commune, autour notamment de la nécropole mérovingienne la plus grande de France.

Située sur les bords de la Vienne, Civaux possède un remarquable ensemble de vestiges de l’époque romaine et du début du christianisme. Du vicus de l’époque romaine, sont connus un grand sanctuaire situé sur la place du village, un théâtre d’une capacité de 5 000 places, une villa de 7 500 mètres carré et une intense activité artisanale avec réduction du minerai de fer et poterie (plusieurs fours de potiers) avec la production de la céramique dite « à l’éponge ».

Au cœur du village, le musée archéologique retrace le riche passé du Val de Civaux, de la Préhistoire au Moyen Âge.

Dans les salles, plus de 200 objets sont présentés, principalement gallo-romains (mobilier funéraire, stèles, objets de la vie quotidienne), dans un écrin moderne et élégant. Parking à 20m.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T15:00:00+02:00 – 2023-07-13T17:00:00+02:00

2023-12-29T14:00:00+01:00 – 2023-12-29T16:00:00+01:00

chasse au tresor musee

©Musée archéologique de Civaux, H. Crouzat