Ouvert en juillet 2021 dans un ancien temple protestant désacralisé, le nouveau Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche présente les collections du Pays-Haut Mosellan. Vous y découvrirez les plus belles pièces issues des fouilles de la nécropole mérovingienne d’Audun-le-Tiche, mais également une collection remarquable de statues gallo-romaines (têtes de Minerve et Sirona, Jupiter Cavalier à l’anguipède, Apollon…). Enfin, vous pourrez admirer une pièce unique à la symbolique forte : la croix pattée latine, inscrite au titre des Monuments Historiques. Les visites guidées gratuites seront disponibles entre 20h00 et 23h00 au Musée (32 rue foch à Audun-le-Tiche 57390). Musée Archéologique d’Audun le Tiche 32 Rue du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche 57390 Moselle Grand Est 0675896691 https://www.sahla.fr/ https://www.facebook.com/SAHLA1967;https://www.instagram.com/museearcheologiquealt/ Bâti en 1893 cet ancien temple protestant devenu Musée en 2021, il accueille les collections archéologiques de la Ville d’Audun-le-Tiche et alentours. présence de parkings aux abords du lieu Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

