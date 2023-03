Portes ouvertes au musée Musée archéologique Civaux Catégories d’Évènement: Civaux

Portes ouvertes au musée Musée archéologique, 13 mai 2023, Civaux. Portes ouvertes au musée Samedi 13 mai, 14h30 Musée archéologique entrée libre Visite libre du musée avec ou sans livret de visite pour les enfants, autour des collections de la préhistoire à la fin du Moyen Age. Pour les adultes, des audioguides (1€) sont à disposition à l’accueil du musée : ils peuvent être utilisés pour visiter les salles du musée et aussi pour visiter le patrimoine historique et archéologique de Civaux (église, nécropole mérovingienne). Musée archéologique 30 place de Gomelange, 86320, Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.musee-civaux.fr Le musée est situé en face de l’église, au coeur du village de Civaux. Ses collections s’étendent de la préhistoire au début de la Renaissance, avec une prépondérance d’objets funéraires et liés à l’artisanat de la céramique. gratuit pour mes moins de 12 ans / T.Réduit : 2€ / Plein tarif : 4€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

