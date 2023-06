Découvrez l’histoire du Nord Lorrain de la préhistoire au XIXe siècle à travers une visite guidée Musée Archéologique Audun-le-Tiche, 16 septembre 2023, Audun-le-Tiche.

Avec nos collections archéologiques comme témoins de ce passé passionnant, vous découvrirez l’histoire de notre région, comme vous ne l’avez jamais vue.

Riche en anecdotes, notre parcours a pour particularité de présenter la place de l’histoire locale dans la « grande histoire ».

De l’installation de l’homme dans la région à son passé antique, jusqu’à la révolution française, attachez vos ceintures, le voyage dans le temps s’annonce tumultueux.

Musée Archéologique d'Audun-le-Tiche

Ouvert en juillet 2021, dans un un ancien temple protestant désacralisé, le nouveau Musée Archéologique d'Audun-le-Tiche présente les collections du Pays-Haut mosellan.

Le musée abrite les plus belles pièces issues des fouilles de la nécropole mérovingienne d’Audun-le-Tiche (classée au titre des Monuments Historiques), mais également une collection remarquable de statues gallo-romaines (têtes de Minerve et Sirona, Jupiter Cavalier à l’anguipède, Apollon…).

On y retrouve aussi une pièce unique à la symbolique forte : la croix pattée latine, inscrite au titre des Monuments Historiques.

Avec une exposition de plus de 300m² déclinée en 6 salles comprenant une projection, vous traverserez les époques du Paléolithique jusqu’aux procès de sorcellerie du XVIe siècle ou encore la fondation de la célèbre faïencerie Boch à Audun-le-Tiche en 1748, une société aujourd’hui âgée de plus de 250 ans, plus connue sous le nom de Villeroy & Boch.

Enfin, au dernier étage, une exposition temporaire vous attendra sur le thème de notre grande région transfrontalière, des origines à nos jours. Parking aux abords du bâtiment.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

