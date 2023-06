Journées Européennes de l’Archéologie au Musée archéologique André Larroderie Musée archéologique André Larroderie Sainte-Bazeille, 17 juin 2023, Sainte-Bazeille.

Sainte-Bazeille,Lot-et-Garonne

Pour les Journées Européennes de l’Archéologie 2023, Le Musée vous accueille les samedi 17 et dimanche 18 juin pour cette occasion – Départ Archéo-Ballade à15h30 (Sur Rdv au 06.85.23.60.52)..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:00:00. EUR.

Musée archéologique André Larroderie Place Renée Sanson

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For the Journées Européennes de l’Archéologie 2023, the Museum welcomes you on Saturday June 17 and Sunday June 18 – Departure Archéo-Ballade at15:30 (By appointment 06.85.23.60.52).

Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología 2023, el Museo le da la bienvenida el sábado 17 y el domingo 18 de junio – Salida de Archéo-Ballade a las 15:30 h (con cita previa en el 06.85.23.60.52).

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie 2023 empfängt Sie das Museum am Samstag, den 17. Juni und Sonntag, den 18. Juni.

