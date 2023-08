Journées du patrimoine 2023 au musée ARCHÉA Musée Archéa, Louvres Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Journées du patrimoine 2023 au musée ARCHÉA Musée Archéa, Louvres Louvres, 16 septembre 2023, Louvres. Journées du patrimoine 2023 au musée ARCHÉA 16 et 17 septembre Musée Archéa, Louvres Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (sauf mention). Visites de l’ exposition permanente (samedi-dimanche 11h-18h)

(samedi-dimanche 11h-18h) Visites guidées de l’exposition temporaire « Patrimoines à la carte, à la découverte de Roissy pays de France » (samedi-dimanche 11h-18h)

« Patrimoines à la carte, à la découverte de Roissy pays de France » (samedi-dimanche 11h-18h) Escape Game « Panique à Saint-Rieul » (Samedi à 14h)

Inscription impérative auprès de l’accueil du musée au 01 34 09 01 02. Plus d’information sur les Journées européennes du patrimoine dans l’agglomération Roissy pays de France à venir sur notre site internet. Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA [{« type »: « phone », « value »: « 01.34.09.01.02 »}] [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/exposition-permanente »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/patrimoines-a-la-carte-a-la-decouverte-de-roissy-pays-de-france »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/escape-game-panique-a-saint-rieul-1 »}] Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Louvres, Val-d'Oise
Autres Lieu
Musée Archéa, Louvres
Adresse
56 Rue de Paris, 95380 Louvres
Ville
Louvres
Departement
Val-d'Oise

