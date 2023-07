Atelier jeunes archéos : au fil de l’histoire Musée Archéa, Louvres Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Atelier jeunes archéos : au fil de l’histoire Musée Archéa, Louvres Louvres, 31 août 2023, Louvres. Atelier jeunes archéos : au fil de l’histoire Jeudi 31 août, 14h00 Musée Archéa, Louvres 5 € par enfant, inscription obligatoire. Découvrir les collections du musée liées au Moyen-Âge, comme la girouette du château d’Orville, et les objets utilisés par les tisserands. Réaliser ensuite son bracelet tissé à l’aide d’une grille et de fils de laine artisanale. Atelier à partir de 7 ans, inscription obligatoire à partir d’un mois avant l’atelier. Pour en savoir plus sur les autres ateliers. Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA [{« type »: « phone », « value »: « 0134090102 »}, {« type »: « link », « value »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/formulaire-de-reservation-pour-les-ateliers »}] [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/atelier-jeunes-archeos »}] Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T14:00:00+02:00 – 2023-08-31T16:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu Musée Archéa, Louvres Adresse 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Ville Louvres Departement Val-d'Oise Age min 7 Age max 18

