Val-d'Oise Atelier tout-petits : Carreaux de pavement Musée Archéa, Louvres Louvres, 25 août 2023, Louvres. Atelier tout-petits : Carreaux de pavement Vendredi 25 août, 15h00 Musée Archéa, Louvres 5 € par enfant, inscription obligatoire. Gratuit pour les accompagnateurs. Après avoir découvert la diversité des objets en poterie dans l’exposition permanente du musée, et les carreaux de pavement de château de Roissy-en-France, chaque enfant fabriquera son carreau de pavement décoré comme au Moyen Âge. Accessible aux enfants de 4 à 6 ans.

Sur réservation à partir d’un mois avant l’atelier, par téléphone ou sur le site internet. Pour en savoir plus sur les autres ateliers. Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA [{« type »: « phone », « value »: « 0134090109 »}, {« type »: « link », « value »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/formulaire-de-reservation-pour-les-ateliers »}] [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/exposition-permanente »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/atelier-tout-petits »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers »}] Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

archéologie musée ARCHÉA

