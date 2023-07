Les Nouveaux Stades à Louvres Musée Archéa, Louvres Louvres, 17 juillet 2023, Louvres.

Du 17 au 21 juillet 2023, le collectif Orbe s’installe à Louvres et vous invite à réinventer les rituels sportifs grâce à des ateliers tout au long de la semaine.

Le musée ARCHÉA proposera de découvrir l’histoire et l’archéologie des espaces urbains occupés lors des ateliers.

Cette résidence est proposée pour le département du Val d’Oise en partenariat avec l’agglomération Roissy Pays de France et la ville de Louvres dans le cadre de l’Olympiade Culturelle.

Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France Musée d'archéologie au nord-est de Paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T16:30:00+02:00

2023-07-22T10:00:00+02:00 – 2023-07-22T16:30:00+02:00

