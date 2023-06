Visite autour des puzzles ! Musée Archéa, Louvres Louvres Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Visite autour des puzzles ! Musée Archéa, Louvres Louvres, 4 juin 2023, Louvres. Visite autour des puzzles ! Dimanche 4 juin, 15h00 Musée Archéa, Louvres Gratuit Tout en observant différents objets fragmentaires des collections, les enfants pourront chacun reconstituer pendant la visite autant de puzzles afin de reconstituer fresques, squelettes ou encore la fameuse girouette du château d’Orville !

A partir de 5 ans, en présence d’une guide-animatrice.

Visite gratuite (1er dimanche du mois). Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

