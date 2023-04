La nuit des musées à ARCHÉA Musée Archéa, Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

La nuit des musées à ARCHÉA Musée Archéa, Louvres, 13 mai 2023, Louvres. La nuit des musées à ARCHÉA Samedi 13 mai, 19h00 Musée Archéa, Louvres Entrée libre et gratuite ARCHÉA propose une soirée à la découverte du patrimoine sous toutes ses formes à l’occasion de l’exposition Patrimoines à la carte. À la découverte de Roissy Pays de France.

Au programme, des animations pour tous les âges : fresque géante à dessiner avec le plasticien Fabien Bellagamba, tournoi du jeu vidéo Geoguessr, jeux de société autour du patrimoine pour les plus jeunes, escape game « Panique à Saint-Rieul », ainsi que des visites guidées tout au long de la soirée. Escape game pour les 12 ans et + sur réservation au 01 34 09 01 02.

Toutes les autres animations sont libres et gratuites ou sur inscription sur place le jour-même dans la limite des places disponibles.

De 19h à minuit. Pour plus d’information sur l’évènement au musée, rendez-vous sur l’actualité nuit des musées. Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/patrimoines-a-la-carte-a-la-decouverte-de-roissy-pays-de-france »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/escape-game-panique-a-saint-rieul-1 »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=3483&cHash=6da60efffa78bc3a446bd6359b5c7cdc »}] Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

