Atelier jeunes archéos : « Du préau au pop-up », l'école d'hier et d'aujourd'hui

Jeudi 27 avril, 14h00
Musée Archéa, Louvres

Inscription obligatoire à partir d'un mois avant, 5€ par enfants à régler le jour même

L'atelier propose aux enfants de découvrir l'exposition « Patrimoines à la carte, à la découverte de Roissy Pays de France » sous l'angle des écoles avec une médiatrice du musée d'histoire et de société de Gonesse. Ce sera l'occasion de découvrir le patrimoine des écoles, leurs bâtiments et les objets du passé issus des collections du musée. Ils pourront ensuite réaliser un pop-up inspiré d'une photographie d'école issue de l'exposition en cours.

Musée Archéa, Louvres
56 Rue de Paris, 95380 Louvres
Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France
01 34 09 01 02
http://archea.roissypaysdefrance.fr/

Musée d'archéologie au nord-est de Paris.

Crédit photo: Jean-Yves LACOTE

