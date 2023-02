Week-end des musées Télérama : Balade patrimoniale dans la rue de Paris à Louvres Musée Archéa, Louvres, 19 mars 2023, Louvres.

Week-end des musées Télérama : Balade patrimoniale dans la rue de Paris à Louvres Dimanche 19 mars, 15h00 Musée Archéa, Louvres

Gratuit, sur réservation

Une occasion unique de parcourir et découvrir la rue de Paris et ses environs : les deux églises, les plus belles façades des fermes ou des maisons du vieux bourg. handicap moteur,handicap psychique,handicap intellectuel mi;pi;ii

Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{“link”: “https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/patrimoines-a-la-carte-a-la-decouverte-de-roissy-pays-de-france”}, {“link”: “https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/visites-familiales”}]

01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA Musée d’archéologie au nord-est de Paris.

Cette visite familiale en extérieure est la première d’une série programmée dans le Pays de France à l’occasion de l’exposition temporaire “Patrimoines à la carte, à la découverte de Roissy Pays de France”.

La visite est gratuite dans le cadre du week-end des musées Télérama et est conçue en partenariat avec le GRHALP (groupement de recherches historiques et archéologiques de Louvres-en-Parisis).

Réservation au 01.34.09.01.02 ou sur le site du musée. Départ de la visite au musée ARCHÉA.

Pour en savoir plus sur les autres visites familiales d’ARCHEA.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T15:00:00+01:00

2023-03-19T17:00:00+01:00

GRHALP