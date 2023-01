Atelier jeunes archéos : Gros plan sur ton patrimoine Musée Archéa, Louvres Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Atelier jeunes archéos : Gros plan sur ton patrimoine Musée Archéa, Louvres, 1 mars 2023, Louvres. Atelier jeunes archéos : Gros plan sur ton patrimoine Mercredi 1 mars, 14h00 Musée Archéa, Louvres

5€ par enfants à régler le jour même

Les enfants sont des archéologues en 2 764 ap. J.-C., ils doivent imaginer les évolutions possibles du paysage sous la forme d’un plan. handicap moteur;handicap intellectuel mi;ii Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/patrimoines-a-la-carte-a-la-decouverte-de-roissy-pays-de-france »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/atelier-jeunes-archeos »}]

01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Les enfants sont des archéologues qui travaillent sur la plaine de France, le paysage a changé mais des éléments connus de nous aujourd’hui sont encore très présents. Accompagnés des médiateurs, après avoir visité l’exposition temporaire Patrimoines à la carte, les enfants créent et illustrent les évolutions possibles du paysage.

Atelier en compagnie de Fabien Bellagamba, artiste plasticien et illustrateur. Pour en savoir plus sur les ateliers jeunes archéos.

