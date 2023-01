Visite familiale : Parce que vous le valez bien ! Musée Archéa, Louvres Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Visite familiale : Parce que vous le valez bien ! Dimanche 12 février, 15h00 Musée Archéa, Louvres

Visite comprise dans le billet d’entrée du musée. Inscription sur place le jour même dans la limite des places disponibles.

Une visite familiale sur le thème de l'hygiène à travers le temps
Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres

01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Se curait-on les oreilles pendant l’Antiquité ? Comment étaient fabriqués les peignes ? Comment se baignait-on dans les thermes gallo-romains ? S’épilait-on au Moyen Âge ?

Pour tout savoir sur l’hygiène à travers le temps, venez assister à cette visite guidée familiale animée par une médiatrice d’ARCHÉA, au coeur de l’exposition permanente. Visite à 15h.

2023-02-12T15:00:00+01:00

2023-02-12T16:00:00+01:00 JY Lacôte

