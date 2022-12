Visite contée : Caranta et les graines, par Julia Alimasi Musée Archéa, Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Val-d'Oise

Visite contée : Caranta et les graines, par Julia Alimasi Musée Archéa, Louvres, 22 janvier 2023, Louvres. Visite contée : Caranta et les graines, par Julia Alimasi Dimanche 22 janvier 2023, 11h00 Musée Archéa, Louvres

5 € par enfant, inscription obligatoire.

Une animation pour les enfants dès 18 mois, pour une découverte contée du musée. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur pi;ii;mi Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France

01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Cette visite contée s’adresse aux plus jeunes et à leurs parents pour partir à la découverte du musée. La conteuse Julia Alimasi raconte l’histoire de Caranta, la protectrice des graines. À partir des objets des collections, le conte permet d’éveiller l’imagination et les sens des enfants, à travers des manipulations de matières, des instruments de musique, des odeurs, un théâtre d’ombres et d’autres surprises. Tarif : 5 € / enfant. Inscription obligatoire (enfant et adulte accompagnateur) à partir d’un mois avant, auprès de l’accueil du musée au 01.34.09.01.02 ou sur notre site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T11:00:00+01:00

2023-01-22T12:00:00+01:00 Emmanuel Delaloy

Détails Catégories d’évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu Musée Archéa, Louvres Adresse 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Ville Louvres Age minimum 2 Age maximum 99 lieuville Musée Archéa, Louvres Louvres Departement Val-d'Oise

Musée Archéa, Louvres Louvres Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvres/

Visite contée : Caranta et les graines, par Julia Alimasi Musée Archéa, Louvres 2023-01-22 was last modified: by Visite contée : Caranta et les graines, par Julia Alimasi Musée Archéa, Louvres Musée Archéa, Louvres 22 janvier 2023 Louvres Louvres Louvres Musée Archéa

Louvres Val-d'Oise