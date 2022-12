Visite familiale : l’Antiquité au musée Musée Archéa, Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Val-d'Oise

Visite familiale : l’Antiquité au musée Musée Archéa, Louvres, 15 janvier 2023, Louvres. Visite familiale : l’Antiquité au musée Dimanche 15 janvier 2023, 15h00 Musée Archéa, Louvres

Visite comprise dans le billet d’entrée. Inscription sur place le jour même.

Parcourir le musée sur la thématique de l’Antiquité, des Gaulois à la fin de l’Empire romain. handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel;handicap psychique mi;vi;ii;pi Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/exposition-permanente »}]

01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Partez à la découverte de l’Antiquité dans le musée à travers l’exposition permanente. Tombes gauloises, villas gallo-romaines, nécropoles du Bas-Empire… La médiatrice vous fera découvrir cette période dans la région à partir des vestiges découverts mais également de reconstitutions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-15T15:00:00+01:00

2023-01-15T16:00:00+01:00 Anthony Guerra

Détails Catégories d’évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu Musée Archéa, Louvres Adresse 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Ville Louvres Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Musée Archéa, Louvres Louvres Departement Val-d'Oise

Musée Archéa, Louvres Louvres Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvres/

Visite familiale : l’Antiquité au musée Musée Archéa, Louvres 2023-01-15 was last modified: by Visite familiale : l’Antiquité au musée Musée Archéa, Louvres Musée Archéa, Louvres 15 janvier 2023 Louvres Louvres Louvres Musée Archéa

Louvres Val-d'Oise