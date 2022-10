Atelier parents-enfants : « Mash-up » Musée Archéa, Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Atelier parents-enfants : « Mash-up » Musée Archéa, Louvres, 12 novembre 2022, Louvres. Atelier parents-enfants : « Mash-up » Samedi 12 novembre, 14h30 Musée Archéa, Louvres

5 € par participant

Une initiation au montage entre parents et enfants Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France

01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Après une visite inspirante du musée, parents et enfants pourront imaginer des histoires d’archéologues et monter leur propre scénette projetée en direct, en déplaçant et mixant l’ordre de petites cartes sur une table « mash-up » ! Avec le cinéma intercommunal de l’Ysieux de Fosses. Réservation via le formulaire ou par téléphone au 01 34 09 01 02.

2022-11-12T14:30:00+01:00

2022-11-12T16:30:00+01:00

