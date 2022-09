Visite familiale : à la découverte du musée Musée Archéa, Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Val-d'Oise

Visite familiale : à la découverte du musée Musée Archéa, Louvres, 2 octobre 2022, Louvres. Visite familiale : à la découverte du musée Dimanche 2 octobre, 15h00 Musée Archéa, Louvres

Nombre de places limité, inscription sur place le jour même.

Une visite complète du musée. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur pi;ii;mi Musée Archéa, Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/exposition-permanente »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/visites-familiales »}]

01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Visite interactive du musée et de son exposition permanente, en compagnie d’un médiateur d’ARCHÉA. Pour en savoir plus sur les autres visites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T15:00:00+02:00

2022-10-02T16:30:00+02:00 J.-Y. Lacôte

Détails Catégories d’évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu Musée Archéa, Louvres Adresse 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Ville Louvres Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Musée Archéa, Louvres Louvres Departement Val-d'Oise

Musée Archéa, Louvres Louvres Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvres/

Visite familiale : à la découverte du musée Musée Archéa, Louvres 2022-10-02 was last modified: by Visite familiale : à la découverte du musée Musée Archéa, Louvres Musée Archéa, Louvres 2 octobre 2022 Louvres Louvres Louvres Musée Archéa

Louvres Val-d'Oise