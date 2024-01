Atelier jeunes archéos : Mitrons antiques Musée ARCHÉA Louvres, jeudi 22 février 2024.

Atelier jeunes archéos : Mitrons antiques Un atelier fabrication du pain d’après une recette de Caton l’Ancien. Jeudi 22 février, 14h00 Musée ARCHÉA 5€ par enfant à régler le jour même

Après une visite de l’exposition permanente sur la culture du blé en Pays de France, les enfants deviennent les assistants du boulanger : le mitron. Pour cela, ils réalisent le pétrissage et la fabrication du pain inspiré d’une recette de l’auteur antique Caton l’Ancien dans son traité d’agronomie De agri cultura

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ Musée d'archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

patrimoine boulangerie

M. Appriou