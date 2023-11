Atelier parents-enfants : « Entre pots » Musée ARCHÉA Louvres, 27 janvier 2024, Louvres.

Atelier parents-enfants : « Entre pots » Samedi 27 janvier 2024, 14h30 Musée ARCHÉA 5€ par personne, à régler le jour-même sur place

Après la découverte des vestiges archéologiques de l’activité potière au travers des siècles en Pays de France, Elisabeth Lory, potière, vous propose une initiation à la poterie : modelage, tournage, décoration, barbotine.

À partir de 8 ans. Les ados et adultes seuls sont aussi les bienvenus. Réservation obligatoire, places limitées.

Pour en savoir plus sur les autres ateliers.

https://atelierentrepots.fr/

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ Musée d'archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T14:30:00+01:00 – 2024-01-27T16:30:00+01:00

atelier poterie

ARCHEA