Val-d'Oise Visite familiale : le Pays de France au naturel Musée ARCHÉA Louvres, 7 janvier 2024 14:00, Louvres. Visite familiale : le Pays de France au naturel Dimanche 7 janvier 2024, 15h00 Musée ARCHÉA Visite gratuite (1er dimanche du mois) Toutes les richesses du territoire en une visite : géologie, carrières, agriculture, paysages. Ce sera l’occasion de se pencher sur les évolutions du paysage depuis la Préhistoire. Cette visite permet de (re)découvrir l’exposition permanente du musée ARCHÉA.

Pour en savoir plus sur les autres visites familiales d'ARCHEA.

Musée ARCHÉA
56 Rue de Paris, 95380 Louvres
Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France
01 34 09 01 02
http://archea.roissypaysdefrance.fr/

Musée d'archéologie au nord-est de Paris.
Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres.
RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

