Escape game : Panique à Saint-Rieul Musée ARCHÉA Louvres, 3 janvier 2024, Louvres.

Escape game : Panique à Saint-Rieul Mercredi 3 janvier 2024, 14h00, 16h30 Musée ARCHÉA Réservation obligatoire. 5€ pour les enfants, 7€ pour les adultes

Mercredi 3 janvier, à 14h et à 16h30, les conservateurs d’ARCHÉA ont besoin de vous ! Alors qu’ils préparent une exposition dans la tour Saint-Rieul, monument médiéval emblématique de Louvres situé en face du musée, un fantôme les harcèle. Ils ont donc besoin de la meilleure équipe de chasseurs de fantômes : vous !

Le musée se dote d’un escape game original et ludique autour de l’histoire de Louvres et de la tour Saint-Rieul. Chaque session d’une heure est suivie d’une visite flash au sein du musée, pour découvrir l’histoire de la nécropole ainsi que les objets archéologiques mis au jour au pied de la tour Saint-Rieul.

Dans la limite des places disponibles. Accessible aux enfants dès 12 ans, toujours accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire au 01.34.09.01.02.

Tarif : 7€ par adulte / 5€ par enfant.

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ Musée d'archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T14:00:00+01:00 – 2024-01-03T15:30:00+01:00

2024-01-03T16:30:00+01:00 – 2024-01-03T18:00:00+01:00

ARCHÉA