Atelier parents-enfants Stop Motion Musée ARCHÉA Louvres, 25 novembre 2023, Louvres.

Atelier parents-enfants Stop Motion Samedi 25 novembre, 14h00 Musée ARCHÉA 5€ par participant

Profitez d’un atelier (grands) parents – (petits) enfants au musée ARCHÉA avec le cinéma de l’Ysieux et Écrans VO !

Pour l’occasion, la magie du cinéma opérera pour donner vie aux objets du musée. Créez collectivement un film d’animation en stop motion autour de l’archéologie.

Envie d’y participer ? Inscrivez-vous auprès du musée au 01.34.09.01.02

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA;https://www.instagram.com/museearchea/ [{« type »: « phone », « value »: « 0134090102 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilarchea@roissypaysdefrance.fr »}] [{« link »: « https://cinema.roissypaysdefrance.fr/ »}, {« link »: « https://ecransvo.org/ »}] Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

cinéma enfant

Écrans VO