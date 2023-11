Visite familiale : avant l’écriture, les collections du musée de la Préhistoire aux Gaulois Musée ARCHÉA Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Visite familiale : avant l’écriture, les collections du musée de la Préhistoire aux Gaulois Musée ARCHÉA Louvres, 19 novembre 2023, Louvres. Visite familiale : avant l’écriture, les collections du musée de la Préhistoire aux Gaulois Dimanche 19 novembre, 15h00 Musée ARCHÉA Entrée incluse dans le prix d’entrée. Inscription sur place le jour même. Partez sur la trace des Hommes de la Préhistoire et de l’époque gauloise dans le musée à travers l’exposition permanente pour découvrir différentes thématiques : mode de vie, artisanat, environnement, sépultures, guerriers… Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA;https://www.instagram.com/museearchea/ Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

