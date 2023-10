Conférence : la représentation de la ville dans la pop culture Musée ARCHÉA Louvres, 10 novembre 2023, Louvres.

Conférence : la représentation de la ville dans la pop culture Vendredi 10 novembre, 18h30 Musée ARCHÉA

Dans le cadre de l’exposition Patrimoines à la carte. À la découverte de Roissy Pays de France, ARCHÉA s’intéresse à la ville, son passé, mais aussi son futur et ses imaginaires. Les mégapoles sont depuis toujours propices à un imaginaire débridé et foisonnant. De Metropolis à Star Wars, du cinéma à la bande dessinée, la science-fiction et la pop-culture sont inspirées de notre vision des villes de demain.

Par Arnaud Pagès, journaliste et auteur de l’ouvrage Les Villes de demain, éd. Lafon, 2022

Réservation conseillée auprès de l’accueil du musée au 01 34 09 01 02 ou sur le site internet. A partir de 13 ans.

Gratuit dans le cadre de BAM ! Festival de pop culture de l’agglomération Roissy Pays de France.

2023-11-10T18:30:00+01:00 – 2023-11-10T21:00:00+01:00

BAM ! Festival de pop culture