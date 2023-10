Conférence : La représentation de la ville dans la pop culture Musée ARCHÉA Louvres, 10 novembre 2023, Louvres.

Conférence : La représentation de la ville dans la pop culture Vendredi 10 novembre, 18h30 Musée ARCHÉA Entrée gratuite, inscription conseillée auprès du musée

Dans le cadre de l’exposition Patrimoines à la carte. À la découverte de Roissy Pays de France, ARCHÉA s’intéresse à la ville, son passé, mais aussi son futur et ses imaginaires. Les mégapoles sont depuis toujours propices à un imaginaire débridé et foisonnant. De Metropolis à Star Wars, du cinéma à la bande dessinée, la science-fiction et la pop culture sont inspirées de notre vision des villes de demain.

La conférence sera suivie d’un pot convivial.

Dans le cadre de BAM ! Festival de pop culture de Roissy Pays de France (voir le programme du festival).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T18:30:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

Boris Bilinski (Métropolis, Fritz Lang, 1927)