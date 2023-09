Atelier jeunes archéos : à la mode de Clovis Musée ARCHÉA Louvres, 1 novembre 2023, Louvres.

Atelier jeunes archéos : à la mode de Clovis Mercredi 1 novembre, 14h00 Musée ARCHÉA 5 € par enfant, inscription obligatoire.

Découvrir les collections du musée liées à la nécropole mérovingienne de Saint-Rieul puis réaliser sa fibule (broche) comme au temps de Clovis.

Atelier à partir de 7 ans, inscription obligatoire.

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ Musée d'archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T14:00:00+01:00 – 2023-11-01T16:00:00+01:00

