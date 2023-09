Atelier tout-petits : le musée en puzzle Musée ARCHÉA Louvres, 27 octobre 2023, Louvres.

Atelier tout-petits : le musée en puzzle Vendredi 27 octobre, 15h00 Musée ARCHÉA 5 € par enfant, inscription obligatoire. Gratuit pour les accompagnateurs.

Tout en observant différents objets fragmentaires des collections, les enfants pourront chacun reconstituer autant de puzzles afin de reconstituer fresques, squelettes, la girouette du château d’Orville ou encore un élément de patrimoine du Pays de France !

Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.

Réservation obligatoire sur notre site internet, ou auprès de l’accueil au 01.34.09.01.02.

Retrouvez tous nos ateliers.

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA;https://www.instagram.com/museearchea/ [{« type »: « phone », « value »: « 0134090102 »}, {« type »: « link », « value »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/formulaire-de-reservation-pour-les-ateliers »}] [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/formulaire-de-reservation-pour-les-ateliers »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/atelier-tout-petits »}] Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T15:00:00+02:00 – 2023-10-27T16:00:00+02:00

2023-10-27T15:00:00+02:00 – 2023-10-27T16:00:00+02:00

atelier archéologie

JY Lacôte