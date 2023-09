BAM ! festival de pop culture : Escape game « Panique à Saint-Rieul » Musée ARCHÉA Louvres, 21 octobre 2023, Louvres.

BAM ! festival de pop culture : Escape game « Panique à Saint-Rieul » Samedi 21 octobre, 14h00, 16h00 Musée ARCHÉA Soumis à réservation auprès de l’accueil du musée.

Samedi 21 octobre, à 14h et à 16h, les conservateurs d’ARCHÉA ont besoin de vous ! Alors qu’ils préparent une exposition dans la tour Saint-Rieul, monument médiéval emblématique de Louvres situé en face du musée, un fantôme les harcèle. Ils ont donc besoin de la meilleure équipe de chasseurs de fantômes : vous !

Mesurez-vous à cet escape game original et ludique autour de l’histoire de Louvres et de la tour Saint-Rieul. Chaque session d’une heure est suivie d’une visite flash au sein du musée, pour découvrir l’histoire de la nécropole ainsi que les objets archéologiques mis au jour au pied de la tour Saint-Rieul.

Accessible aux enfants dès 12 ans, toujours accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire pour les 2 séances auprès de l’accueil du musée au 01.34.09.01.02.

Gratuit dans le cadre de BAM ! Festival de pop culture de l’agglomération Roissy Pays de France.

OUVRIR LE PROGRAMME DU FESTIVAL Programme également disponible aussi dans les médiathèques et établissements partenaires tel qu’ARCHÉA.

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/

Musée d'archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T15:30:00+02:00

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

escape game moyen age

ARCHÉA