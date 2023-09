Visite des coulisses du musée ARCHÉA Musée ARCHEA Louvres, 15 octobre 2023, Louvres.

Visite des coulisses du musée ARCHÉA Dimanche 15 octobre, 15h00 Musée ARCHEA Inscription sur place le jour-même, dans la limite des places disponibles. Visite adaptée aux familles avec enfants à partir de 7 ans.

À l’occasion de l’exposition Patrimoines à la carte, découvrez l’architecture remarquable d’un bâtiment : celui du musée. La visite vous permettra de découvrir également l’insertion du bâtiment dans son environnement, ses coulisses et notamment les réserves mais également un lieu secret du musée !

Musée ARCHEA 56 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 https://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://www.instagram.com/museearchea/;https://twitter.com/MuseeARCHEA [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/patrimoines-a-la-carte-a-la-decouverte-de-roissy-pays-de-france »}] Musée d’archéologie ouvert en 2010, il présente dans un bâtiment contemporain, l’histoire du territoire à travers le résultat des recherches archéologiques menées depuis 40 ans au nord-est de l’Île-de-France. Son bâtiment, signé Bruno Pantz est marqué par un geste architectural fort mais pour autant bien inscrit dans son environnement urbain. En transport en commun : Ligne RER D station Louvres. Compter environ 30 mn de trajet depuis Gare du Nord. La gare est à moins de 20 mn de marche à pied du musée Bus des CIF : ligne R6 Louvres RER- Centre, arrêt rue aux blés. Compter 9 mn de trajet depuis la gare, les départs se faisant en fonction de l’arrivée des RER (attention, pas de service les dimanches et jours feriés). En voiture : Sur la RD317, prendre la sortie Louvres – centre puis la direction de la mairie. Des parkings publics et gratuits sont disponibles à proximité de La Poste et de l’espace Bernard Dague, à moins de 200 m. à pied du musée. 2 places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite dans la rue de Villeron. Accès handicapé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

JY Lacôte / ARCHEA – CRAPF