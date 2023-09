Visite familiale : à la découverte du musée Musée ARCHÉA Louvres, 1 octobre 2023, Louvres.

Visite familiale : à la découverte du musée Dimanche 1 octobre, 15h00 Musée ARCHÉA Visite gratuite (1er dimanche du mois).

Visite interactive du musée et de son exposition permanente et temporaire en compagnie d’un médiateur d’ARCHÉA. Visite gratuite (1er dimanche du mois).

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ Musée d'archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T16:00:00+02:00

musée archéa

A. Guerra