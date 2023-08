Les chantiers de l’O.R.E.I. pour les Journées du patrimoine 2023 Musée Archéa Louvres, 17 septembre 2023, Louvres.

Les chantiers de l’O.R.E.I. pour les Journées du patrimoine 2023 Dimanche 17 septembre, 11h00, 15h00 Musée Archéa Entrée libre et gratuite. Jauge limitée. Inscription conseillée auprès du musée.

Voilà quelques temps déjà que la compagnie Décor Sonore arpente les rues de Louvres à la recherche de sons inédits. Ces derniers vous seront présentés dans le cadre des chantiers de l’’O.R.E.I. – Organisation des Recherches en Environnements Invisibles- dimanche à 11h et 15h pour deux représentations d’1h30.

L’O.R.E.I. est un laboratoire indépendant fondé par Marcel Baudot dans l’entre deux guerre. Ces travaux portent sur les manifestations acoustiques de notre environnement, et notamment sur les phénomènes paléophoniques, c’est à dire la présence de sons conservés par les matériaux.

Au cours de visites guidées exceptionnelles de chantiers de fouilles, vous serez initiés aux techniques de paléophonie et aurez accès à quelques-unes des trouvailles les plus inattendues de l’équipe…

Avec Michel Risse, Renaud Biri, Julien Pillet, Arnaud Jardin de la compagnie Décor Sonore.

Plus d’information sur les Journées européennes du patrimoine dans l’agglomération Roissy pays de France à venir sur le site internet du musée.

Musée Archéa 56 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 [{« type »: « phone », « value »: « 01.34.09.01.02 »}, {« type »: « email », « value »: « archea-info@roissypaysdefrance.fr »}] [{« link »: « https://www.decorsonore.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Décor sonore