Visites de chantiers de fouilles paléophoniques

Après 7 ans de recherches discrètes en laboratoire, l’O.R.E.I – Organisation des Recherches sur les Environnements Invisibles – ouvre de nouveau ses portes au public ! Pour les Journées du Patrimoine, le Musée Archéa – Archéologie en Pays de France invite l’O.R.E.I à ausculter les environs du musée à la recherche de résurgences acoustiques fossiles.

Dans une atmosphère de science merveilleuse et de poésie sonore, une équipe de chercheurs fait visiter cet étonnant chantier de fouilles. De guide en guide, le public va de surprises en surprises, et (re)découvre son environnement par l’exploration de sa mémoire sonore. Il finit par entrevoir que, sous les apparences confortables de notre univers, existe une réalité invisible qu’il suffirait de savoir écouter pour connaître. Et que les sons ne sont peut-être pas une simple émanation de ce qui nous entoure : ce sont eux au contraire qui donnent sa forme au monde…

En savoir plus sur Les Chantiers de l’O.R.E.I : https://decorsonore.org/fr/creations/les-chantiers-de-lorei/

musée archea 56 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@decorsonore.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141619995 »}] [{« link »: « https://decorsonore.org/fr/creations/les-chantiers-de-lorei/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

spectacle expérience sonore

Vincent Muteau