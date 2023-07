FIL ROUGE « CONNAITRE COMPIÈGNE ! » Musée Antoine Vivenel Compiègne, 16 septembre 2023, Compiègne.

Fil rouge « Connaître Compiègne ! »

En écho à l’expérience interactive du Site d’Immersion Historique, un parcours Connaître Compiègne est proposé au sein du musée, tissant des liens entre le patrimoine et les collections.

Musée Antoine Vivenel 2 rue Austerlitz – 60200 Compiègne Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musee-vivenel.fr Installé dans un bel hôtel de la fin du XVIIIe siècle, le musée Antoine Vivenel abrite de précieux témoignages des plus brillantes civilisations de l’Europe et de la longue histoire de Compiègne, résidence favorite des souverains français. Antoine Vivenel, son fondateur en 1839, rassembla une superbe collection d’oeuvres d’art qui manifeste son amour de l’Antiquité, la Renaissance et de l’art de son temps. Le musée accueille également le produit des fouilles archéologiques locales. A1 (Paris-Lille), Parc de stationnement (Payant), Gare SNCF

