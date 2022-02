Musée Antoine Lécuyer – Rendez-vous aux jardins Saint-Quentin, 4 juin 2022, Saint-Quentin.

Musée Antoine Lécuyer – Rendez-vous aux jardins Saint-Quentin

2022-06-04 – 2022-06-04

Saint-Quentin Aisne

Samedi 4 juin 2022, de 14h à 18h Entrée libre et gratuite

Dans le cadre de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins organisée par le ministère de la Culture, la Ville de Saint-Quentin peut s’enorgueillir d’un patrimoine naturel, paysager et environnemental d’exception.

Cet évènement offre également la possibilité de découvrir la faune et la flore présentes dans les collections Beaux-Arts du musée.

Ainsi, le musée vous donne rendez- vous dans son jardin et dans ses salles d’exposition à travers des visites,

des ateliers et des animations à vivre seul, en famille ou entre amis.

UNE EXPÉRIENCE BUCOLIQUE AU MUSÉE !

musee.lecuyer@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 98

Henri Fantin

Saint-Quentin

